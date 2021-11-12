Стало известно о росте материнской смертности в России из-за COVID-19
Материнская смертность в России в 2021 году выросла в три раза по сравнению с предыдущим годом из-за COVID-19, сообщает RT со ссылкой на заявление главного внештатного специалиста Минздрава России по акушерству Романа Шмакова.
«Это были невакцинированные женщины», — сообщил он. Под наблюдением находились 760 тыс. беременных. При этом только 1,3% от этого числа вакцинировались от COVID-19, а 6% переболели.
По данным специалиста, в данной категории россиян особую группу риска составляют имеющие сахарный диабет, ожирение, заболевания лёгких и почек.
Директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Минздрава Геннадий Сухих отметил, что в 2020 году от коронавируса умерли около 100 беременных женщин, а в 2021 году эти показатели значительно возросли.
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