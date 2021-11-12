Стало известно о росте материнской смертности в России из-за COVID-19

«Это были невакцинированные женщины», — сообщил он. Под наблюдением находились 760 тыс. беременных. При этом только 1,3% от этого числа вакцинировались от COVID-19, а 6% переболели.

По данным специалиста, в данной категории россиян особую группу риска составляют имеющие сахарный диабет, ожирение, заболевания лёгких и почек.

Директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Минздрава Геннадий Сухих отметил, что в 2020 году от коронавируса умерли около 100 беременных женщин, а в 2021 году эти показатели значительно возросли.

