В Минздраве заявили о трехкратном росте смертности от COVID-19 среди беременных

Смертность от COVID-19 в 2021 году возросла в три раза по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал главный внештатный специалист по акушерству Минздрава Роман Шмаков на конференции по вопросам сохранения здоровья матери и ребенка в пандемию.

Шмаков подчеркнул, что «это были все непривитые женщины, во-вторых, 70-80% с каким-то фактором риска - либо сахарный диабет, либо ожирение, либо артериальная гипертензия». Специалист призвал всех беременных как можно скорее поставить прививку от коронавируса, передаёт «Интерфакс».