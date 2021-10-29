В Минздраве заявили о трехкратном росте смертности от COVID-19 среди беременных

Смертность от COVID-19 в 2021 году возросла в три раза по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал главный внештатный специалист по акушерству Минздрава Роман Шмаков на конференции по вопросам сохранения здоровья матери и ребенка в пандемию.

Шмаков подчеркнул, что «это были все непривитые женщины, во-вторых, 70-80% с каким-то фактором риска - либо сахарный диабет, либо ожирение, либо артериальная гипертензия». Специалист призвал всех беременных как можно скорее поставить прививку от коронавируса, передаёт «Интерфакс».

Комаровский: Перед беременностью особенно важно привиться от коронавируса

Директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Минздрава Геннадий Сухих отметил, что в 2020 году от коронавируса умерли около 100 беременных женщин, а в 2021 году эти показатели значительно возросли.

С начала 2021 года в стране подтвердили более 53 тысяч случаев заболеваемости COVID-19 среди беременных. Из них в реанимацию или даже на аппараты ИВЛ попали 625. «Этого никогда в прошлом году не было», - заявил Сухих.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирусБеременность
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