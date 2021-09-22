Комаровский: Перед беременностью особенно важно привиться от коронавируса

Если женщина планирует стать материю, то не стоит опасаться COVID-19 или вакцинации, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление телеведущего, доктора Евгения Комаровского.

Поставить прививку при этом лучше всего заранее. По его словам, после получения обеих доз вакцины можно сразу начинать действовать для того, чтобы забеременеть. При этом привиться должны все члены семьи.

Медик отметил, что вакцина — не единственное, что рекомендуется тем, кто планирует родить ребенка. Лучше поставить прививку от дифтерии и столбняка, которая делается раз в десять лет, но многими взрослыми часто забывается.

Ранее Комаровский заявил, что коллективный иммунитет от COVID-19 - нереализуемая мечта.

