Стало известно о потере антител у четверти переболевших COVID-19 после выздоровления

Об этом заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян в эфире программы «Вести недели» с Дмитрием Киселевым.

«Примерно 15-20 процентов из числа переболевших теряют антитела. Иммунная система отреагировала небольшим уровнем антител и через месяц-два от этих антител не осталось и следа», - цитирует ТАСС академика.

Ранее вирусолог Виктор Зуев в беседе с НСН напомнил о необходимости соблюдения масочного режима, социальной дистанции и перехода на удаленную работу.

«В чем главная фишка в борьбе с эпидемией? Недопущение заражения от одного человека к другому. Все просто. Самые опасные люди - бессимптомные носители вируса, в организме которых коронавирус формирует не болезнь, а скрытую вирусную инфекцию. Они - неконтролируемые источники заражения, вот в чем беда. Это могут быть ваши знакомые родственники, ваши соседи», - подчеркнул вирусолог.

