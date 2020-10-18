Стало известно о потере антител у четверти переболевших COVID-19 после выздоровления
Около 15-20 процентов пациентов, переболевших коронавирусом, через несколько месяцев после выздоровления теряют антитела к новой коронавирусной инфекции.
Об этом заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян в эфире программы «Вести недели» с Дмитрием Киселевым.
«Примерно 15-20 процентов из числа переболевших теряют антитела. Иммунная система отреагировала небольшим уровнем антител и через месяц-два от этих антител не осталось и следа», - цитирует ТАСС академика.
Ранее вирусолог Виктор Зуев в беседе с НСН напомнил о необходимости соблюдения масочного режима, социальной дистанции и перехода на удаленную работу.
«В чем главная фишка в борьбе с эпидемией? Недопущение заражения от одного человека к другому. Все просто. Самые опасные люди - бессимптомные носители вируса, в организме которых коронавирус формирует не болезнь, а скрытую вирусную инфекцию. Они - неконтролируемые источники заражения, вот в чем беда. Это могут быть ваши знакомые родственники, ваши соседи», - подчеркнул вирусолог.
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