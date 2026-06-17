Три человека пострадали при атаке ВСУ на скорую помощь в Брянской области
В Брянской области Киев атаковал автомобиль медиков, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление врио губернатора Егора Ковальчука.
По его словам, в результате налета пострадали три человека. Это случилось в деревне Кветунь Трубчевского района, где ВСУ атаковали автомобиль скорой помощи, который спешил на вызов.
Ранения получили фельдшер, водитель и медсестра. Двое госпитализированы, медсестре оказана помощь с последующим амбулаторным лечением. Ковальчук отметил, что последствия атаки могли быть более тяжелыми, однако водитель сумел вывести автомобиль из-под прямого удара беспилотника.
Ранее в области погибли три человека. Удар был нанесён во время проведения сельхозработ в поле АПХ «Мираторг», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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