Идут вакцины одна за одной. Но ситуация с COVID-19 угрожающая

Сложной и напряженной, но контролируемой назвала ситуацию с коронавирусом в России вице-премьер Татьяна Голикова.

На совещании президента с членами правительства она доложила, что по состоянию на конец предыдущей недели в 38 российских регионах наблюдался рост заболеваемости COVID-19, в 18 заболеваемость стабилизировалась. Голикова указала на прямую зависимость темпов роста заболеваемости от соблюдения масочно-перчаточного режима. Там, где он соблюдается жестко, прирост числа инфицированных меньше, заявила вице-премьер. В качестве примера она привела Чечню и Татарстан, где заболеваемость составляет менее единицы на 100 тысяч населения при показателе в 7,5 на 100 тысяч в целом по России.

Вводить дополнительные ограничения в стране пока не требуется, полагает Голикова. «Ситуация управляема и не требует введения ограничительных мер для экономики», - заявила вице-премьер.

Такого же мнения придерживается и глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, страна приобрела опыт за время борьбы с инфекцией, который позволяет чувствовать себя достаточно уверенно.

Не добавляют уверенности, правда, данные по ежедневному приросту числа заболевших этой осенью. За последние сутки прирост составил 14 231 случай в целом по стране (максимум за все время пандемии) и 4 573 – в столице. Среди госпитализированных пациентов с коронавирусом 11% находятся в тяжелом состоянии, 1,5% - в крайне тяжелом, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. А его заместитель Олег Гриднев накануне признавал, что койки для больных коронавирусом загружены в России на 90%.

Вполне возможно, что корни уверенности российских властей в преодолении новой вспышки коронавируса – в уповании на вакцину от COVID. На сегодняшнем совещании с правительством президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины – препарата «ЭпиВакКорона», созданного в центре «Вектор». Первые 60 тысяч доз будут выпущены ближайшее время, после чего «Вектор» приступит к пострегистрационным клиническим исследованиям. Первая вакцина, «Спутник V» разработки Центра имени Гамалеи, была зарегистрирована в августе. По словам президента, в России на подходе и третий препарат - научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.

Впрочем, и уповать на вакцину можно только в случае ее массового применения - для создания коллективного иммунитета вакцину должны получить не менее 60 процентов россиян. Вот только где же их взять? Не готовы вакцинироваться 73% участников опроса, проведенного Общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Готовы привиться только 23% респондентов.

С учетом этих данных уверенность в том, что вакцина поможет, может объясняться только тем, что отвертеться от вакцинации большинству граждан просто не дадут.

