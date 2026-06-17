В Воронежской области ограничили продажу топлива в тару
Власти Воронежской области ограничили продажу топлива в крупногабаритную тару, сообщает Forbes.
Они объясняют это необходимостью «не допустить вывоза дизтоплива и бензина в другие регионы». По данным регионального правительства,
об этом заявили представители крупнейших федеральных сетей АЗС, которые при этом заверили в отсутствии дефицита топлива на заправках. В целом отпуск топлива большинства сетей в области осуществляется в штатном режиме.
Представители региональных сетей указали, что вынуждены поднимать цены в зависимости от стоимости топлива, закупаемого на бирже. Федеральные поставщики отметили, что у них рост цены привязан только к уровню инфляции.
Ранее «Татнефть» ввела лимиты на отпуск топлива на всех своих АЗС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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