В Воронежской области ограничили продажу топлива в тару

Они объясняют это необходимостью «не допустить вывоза дизтоплива и бензина в другие регионы». По данным регионального правительства,

об этом заявили представители крупнейших федеральных сетей АЗС, которые при этом заверили в отсутствии дефицита топлива на заправках. В целом отпуск топлива большинства сетей в области осуществляется в штатном режиме.

Представители региональных сетей указали, что вынуждены поднимать цены в зависимости от стоимости топлива, закупаемого на бирже. Федеральные поставщики отметили, что у них рост цены привязан только к уровню инфляции.

Ранее «Татнефть» ввела лимиты на отпуск топлива на всех своих АЗС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

