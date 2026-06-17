Счетная палата: Бюджет РФ может недосчитаться более 2 трлн рублей доходов

В нем говорится «о ходе исполнения федерального бюджета» по итогам января-марта текущего года. Согласно предварительной оценке ведомства, доходы бюджета по итогам 2026 года могут составить 38,2 трлн руб., что, по состоянию на 1 апреля, соответствует уточненному кассовому плану, однако на 2,1 трлн (5,2%) ниже, чем заложено в законе о бюджете.

Аудиторы считают, что нефтегазовые доходы страны могут составить 7,8 трлн руб. а ненефтегазовые 30,3 трлн. Это примерно на триллион ниже, чем ожидалось: нефтегазовые – на 1,1 трлн руб. (12,2%), ненефтегазовые – на 1 трлн (3,3%).

Ранее президент России Владимир Путин отреагировал на прогноз Запада о якобы скорых проблемах в российской экономике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

