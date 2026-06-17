СМИ: Трамп перестал верить в победу РФ на поле боя
Американский лидер Дональд Трамп пересмотрел свою оценку боевых действий на Украине, сообщает Bloomberg.
Агентство со ссылкой на источники пишет, что в окружении главы государства и среди лидеров G7 сформировалось общее мнение, что Россия не сможет добиться победы на поле боя. Это отличается от позиции президент США после встречи с главой России Владимиром Путиным на Аляске в августе 2025 года. Тогда Трамп считал, что у Киева «нет козырей» и украинским властям следует пойти на территориальные уступки.
В настоящее время, как заявил один из представителей G7, Вашингтон и европейские союзники сходятся во мнении, что позиции Украины усиливаются. Это подтверждает и саммит G8 во Франции, где президент Эммануэль Макрон организовал короткие переговоры Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского.
Агентство отмечет, что во время беседы Зеленский показал главе Белого дома фотографии повреждённого Успенского собора в Киеве и это якобы произвело на Трампа впечатление.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США не проявляют интереса по возвращению к пониманиям Анкориджа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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