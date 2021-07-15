Стало известно о письме Минздрава РФ о побочных эффектах после вакцинации
Министерство здравоохранения опубликовало документ с перечислением побочных эффектов, которые могут возникнуть у человека после введения вакцин, сообщает сайт «Накануне.ру».
Его подписал заместитель главы Минздрава РФ Евгений Камкин. В документе отмечается, что для вакцин к побочным проявлениям после иммунизации относятся «все, потребовавшие госпитализации либо закончившиеся летально». При этом отмечается, что связь вакцинирования и смерти ни разу не была установлена, однако это не изменяет статуса таких смертей как побочных проявлений препаратов от коронавируса.
Также в документе перечисляются осложнения, которые могут возникнуть после укола вакцинами. Среди них - шоковая реакция, судороги, абсцесс и даже «внезапная смерть».
На Западе знают об эффективности вакцины «Спутник V», однако сомневаются в качестве ее промышленного производства и не хотят рисковать, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» молекулярный биолог, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов.
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