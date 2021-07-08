«Нерусский стандарт». Профессор объяснил, чем Европе не нравится «Спутник V»
В отказе Европы от признания «Спутника V» нет политической составляющей, а есть несоответствие стандартам, заявил НСН Константин Северинов.
На Западе знают об эффективности вакцины «Спутник V», однако сомневаются в качестве ее промышленного производства и не хотят рисковать, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» молекулярный биолог, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов.
Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон призвал страны ЕС не признавать вакцины от COVID-19, созданные в России и Китае.
«С точки зрения научной доказательности того, что вакцина «Спутник V» работает, я думаю, ни у кого проблем нет. Предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний опубликованы в журнале The Lancet. Результаты «Спутника V» по эффективности не хуже, чем у конкурирующих вакцин на такой же аденовирусной платформе (AstraZeneca и Johnson & Johnson) или на более прогрессивных платформах («Вектор» и Pfizer). Та же ситуация с побочными эффектами. Нет сомнений в том, что созданный российскими учеными продукт эффективен и безопасен. Проблема у регуляторов любой страны, ответственных за здоровье своих людей, возникают на уровне того, что им необходима уверенность, что тот продукт, который им поставляют, – мы говорим не о вакцине, сделанной в лабораторных масштабах, а о многих миллионах доз, – действительно соответствует тому, что заявлено в исходной научной публикации. То есть, вопросы не к научной разработке, а к производству», - сказал Северинов.
По его словам, производственные стандарты для медицинских препаратов в Западной Европе и США очень строгие, и многое из того, что делается в России, просто не соответствует этим стандартам.
«Основная проблема в том, что, если вы допускаете на свой рынок лекарство, сделанное в стране, у которой непрозрачное регулирование и, возможно, недостаточно развитое и контролируемое производство, вы подвергаете свое население риску. Риску не потому, что сама разработка "не рабочая", а потому что, не можете гарантировать, насколько заявленные характеристики продукта соответствуют реальным, и не может ли быть так, что между разными партиями будет значительная разница по ряду критических параметров. Политики в чистом виде (то есть экономики, вопросов, связанных с деньгами) здесь, на мой взгляд, нет, просто потому что в мире сейчас использовано более 2 миллиардов доз вакцины, а «Спутника V» использовано лишь 30-40 миллионов доз, в основном на внутреннем рынке. Это крошечный процент от всего рынка вакцинации от COVID-19. Допуск или недопуск этих вакцин на западные рынки ничего не поменяет на внешних рынках, если не считать, что это будет проявлением так называемой «мягкой силы Кремля», которая некоторыми может рассматриваться, как нежелательная», - отметил профессор.
Северинов считает, что, прежде чем выходить на зарубежные рынки, России надо обеспечить высокий процент вакцинации своих граждан.
«В любом случае, надо думать о другом, мне кажется. Ведь у нас самих ситуация удивительная: крайне низкий уровень вакцинирования, особенно для страны, у которой есть несколько вакцин собственной разработки. Не очень понятно, зачем нам рваться на зарубежные рынки, если мы еще не насытили свой. В той же Америке была политика, что сначала надо добиться высокого уровня вакцинации своего населения. Ведь в конечном счете, хочется верить, все наши производители делают вакцину, чтобы спасти нас, российских граждан от заболевания. Первым делом – самолеты, а все остальные – потом», - заключил собеседник НСН.
Как отметил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон, необходимо, чтобы на территорию его страны могли прибывать только люди, вакцинированные теми препаратами, «в действенности которых мы уверены». Бон уточнил, что на данный момент во Франции и Европе, а также в ряде других стран, таких вакцин четыре.
«В отношении же ряда других вакцин, в частности российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: "Будьте осторожны, скажите "нет" этим вакцинам"», - заявил Бон в эфире телеканала France 2.
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