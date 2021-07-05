В РФПИ заявили об отсутствии новых побочных эффектов от использования «Спутника V»

Новых побочных эффектов с начала массового использования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не выявлено, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Вирусолог объяснил безопасность «Спутника V» для генома человека

«Это очень хорошая новость. "Спутник" показал абсолютно блестящие результаты, причем не только в России, но и в большом количестве других стран», — сообщил Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24».

Глава РФПИ добавил, что эффективность и безопасность российской вакцины изучают в других странах, и препарат «зарекомендовал себя абсолютно блестяще».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирус
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