В РФПИ заявили об отсутствии новых побочных эффектов от использования «Спутника V»

«Это очень хорошая новость. "Спутник" показал абсолютно блестящие результаты, причем не только в России, но и в большом количестве других стран», — сообщил Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24».

Глава РФПИ добавил, что эффективность и безопасность российской вакцины изучают в других странах, и препарат «зарекомендовал себя абсолютно блестяще».

