Стало известно, кто не подвержен тяжёлой форме коронавируса

«Тяжело болеют люди с хроническими заболеваниями, у которых нарушена система кровообращения или иммунная система. Остальным при соблюдении масочного режима и норм гигиены практически ничего не угрожает», — сказал Зверев.

По словам специалиста, всем остальным, если они соблюдают масочный режим и нормы гигиены, практически ничего не угрожает, пишет Газета.ru.

Также Зверев отметил, что тяжело больные коронавирусом опаснее для окружающих чем те, кто переносит инфекцию в легкой форме, из-за более активного выделения вируса. Однако, по словам эксперта, прямой зависимости здесь нет.

Ранее лидер группы «Пилот» Илья Кнабенгоф в эфире НСН резко раскритиковал действия властей.

«Всё, что происходит с безопасностью по поводу коронавируса в нашей стране, напоминает просто оголтелую панику правительства и чиновников на местах. Они понятия не имеют, с чем столкнулись, не знают, как защититься даже самим, не говоря уже о населении. Поэтому они из головы придумывают подобные меры», - заявил музыкант.



