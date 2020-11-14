Стало известно, кто не подвержен тяжёлой форме коронавируса
Тяжёлая формаCOVID-19 возникает только у людей с хроническими заболеваниями, страдающими нарушениями иммунной системы, а также системы кровообращения. Об этом в интервью «Парламентской газеты» заявил научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.
«Тяжело болеют люди с хроническими заболеваниями, у которых нарушена система кровообращения или иммунная система. Остальным при соблюдении масочного режима и норм гигиены практически ничего не угрожает», — сказал Зверев.
По словам специалиста, всем остальным, если они соблюдают масочный режим и нормы гигиены, практически ничего не угрожает, пишет Газета.ru.
Также Зверев отметил, что тяжело больные коронавирусом опаснее для окружающих чем те, кто переносит инфекцию в легкой форме, из-за более активного выделения вируса. Однако, по словам эксперта, прямой зависимости здесь нет.
Ранее лидер группы «Пилот» Илья Кнабенгоф в эфире НСН резко раскритиковал действия властей.
«Всё, что происходит с безопасностью по поводу коронавируса в нашей стране, напоминает просто оголтелую панику правительства и чиновников на местах. Они понятия не имеют, с чем столкнулись, не знают, как защититься даже самим, не говоря уже о населении. Поэтому они из головы придумывают подобные меры», - заявил музыкант.
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