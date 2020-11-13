Иммунолог рассказал, в каких случаях человек имеет иммунитет к мутациям коронавируса

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, в каких случаях человек имеет стойкий иммунитет к различным штаммам коронавируса.

По словам эксперта, это может быть обеспечено за счет распознания вируса иммунной системой и последующей выработкой защитных клеток - антител, рассказал он в эфире «Радио 1». Болибок отметил, что наибольшее количество антител имеют люди, которые недавно перенесли заболевание COVID-19.

Иммунолог пояснил, что антитела в борьбе с разными штаммами коронавируса являются универсальными за счет особенностей его строения.





