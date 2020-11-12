«Оголтелая паника»: Рокеры против властей из-за COVID-19
Музыкант заявил в эфире НСН, что чиновники не имеют понятия, как бороться с COVID-19, поэтому выдумывают ограничения из головы.
Власти Москвы объявили о новых ограничениях в столице с 13 ноября до 15 января. В частности, временно запрещается проведение культурных, развлекательных и просветительских мероприятий со зрителями, а ночные клубы не будут работать с 23.00 до 06.00.
Лидер группы «Пилот» Илья Кнабенгоф в эфире НСН резко раскритиковал действия властей.
«Всё, что происходит с безопасностью по поводу коронавируса в нашей стране, напоминает просто оголтелую панику правительства и чиновников на местах. Они понятия не имеют, с чем столкнулись, не знают, как защититься даже самим, не говоря уже о населении. Поэтому они из головы придумывают подобные меры», - заявил музыкант.
Он объяснил, почему считает текущие ограничения неэффективными.
«Запрещать массовые мероприятия, праздники и концерты, но при этом оставлять действовать транспорт и метро, мягко говоря, неразумно. Это противоречит здравому смыслу. Вы сами понимаете, что творится в метро в час-пик в крупных городах. Я не хочу сказать, что это показуха, просто они не понимают, что делают. Из-за этого падает доверие к правительству. И без того уже большой разрыв между народом и властью, только еще больше расширяется эта пропасть. Усиливается непонимание и отторжение власти. Власть просто делает глупые вещи, как напуганные глупые люди», - сказал он.
Ранее специалисты Роспотребнадзора провели проверку в общественном транспорте Москвы на наличие на поверхностях РНК коронавируса. Исследование проводилось с 10 сентября по 3 ноября. За этот период было взяло около 8,5 тысячи проб. Эксперты «Центра гигиены и эпидемиологии» заявили, что частиц вируса не обнаружено.
Исследование провели после того, как глава Роспотребназора Анна Попова заявила, что заражение коронавирусом чаще всего происходит в общественном транспорте.
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