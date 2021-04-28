Стало известно, как избежать третьей волны коронавируса

Повторный рост выявленных случаев заболевания COVID-19 в России можно избежать, если жители страны будут знать свой статус в отношении инфекции и пройдут вакцинацию при отсутствии антител, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного врача «Инвитро-Сибирь» Андрея Позднякова.

Неофициальная третья волна COVID

Он посоветовал проверить уровень антител класса IgG к S-белку SARS-CoV-2. Если результат окажется отрицательным, нужно срочно записываться на вакцинацию и продолжить соблюдать меры профилактики. Поздняков назвал вакцинацию привилегией для немалой части мира, при этом в нашей стране это повсеместно доступная процедура, которая игнорируется россиянами.

Темпы вакцинации в России недостаточно высоки, этот процесс нужно активизировать. Об этом заявила региональный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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