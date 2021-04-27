ВОЗ призвала ускорить темпы вакцинации в России

Темпы вакцинации в России недостаточно высоки, этот процесс нужно активизировать. Об этом заявила региональный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.

Она отметила, что вопрос о темпах вакцинации нужно адресовать органам здравоохранения. По словам Вуйнович, хотелось бы, чтобы вакцинация проводилась гораздо быстрее, чтобы достичь коллективного иммунитета.

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Представитель ВОЗ привела в пример Венгрию, где уже привиты 30% населения. Также, по ее словам, в некоторых странах 50% вакцинированных граждан.

Ранее в Евросоюзе сравнили «Спутник V» с зарубежными вакцинами, передает Ura.ru.


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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ВОЗВакцинация
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