Тревожное заявление позволила себе заместитель министра здравоохранения: показатели заболеваемости коронавирусом в России указывают на возможность третьей волны пандемии, - сказала Татьяна Семенова.

«К сожалению, вторая волна коронавирусной инфекции захватила и начало 2021 года, и сейчас, к сожалению, показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить и о третьей волне коронавирусной инфекции», - заявила замглавы Минздрава, которую цитирует ТАСС.

Пик заболеваемости коронавирусом в России пришелся на декабрь минувшего года. Тогда фиксировалось от 26 до 29 тысяч новых случаев заражения ежедневно. В начале этого года заболеваемость пошла на спад, и к середине марта показатели заболеваемости упали до восьми с небольшим тысяч новых случаев заражения. За последние сутки в целом по стране было выявлено 8277 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала эпидемии превысило 4,52 миллиона.



С предостережениями о неизбежности третьей волны коронавируса выступила не так давно глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. По ее словам, согласно современным математическим моделям, третья волна COVID-19 неизбежна, если не брать в расчет вакцинацию. Из этих расчетов следует, что третья волна должна начаться в мае, а пик ее придется на октябрь 2021-го. Чтобы избежать третьей волны, до мая необходимо привить четверть населения страны, указала бывшая министр. Пока, правда, до этих показателей, как до Луны: прививку от коронавируса получили чуть более двух процентов населения, - напоминает РБК.

А вот в Роспотребнадзоре угрозы третьей волны коронавируса в стране не видят – это следует из слов академика Вадима Покровского, которые приводит ТАСС. Он пояснил, что очень быстро растет иммунная прослойка как за счет переболевших, так и за счет вакцинации, поэтому ожидать, что будет еще какой-то очень большой подъем, не приходится, - сказал собеседник агентства.

Эта позиция, скорее всего, и станет официальной, что, кстати, подтверждается репликой главы Минздрава Михаила Мурашко, которая идет вразрез с высказыванием его заместителя: говорить о третьей волне коронавируса в России преждевременно, - заявил министр. Причем, дело даже не в том, к какому сроку успеют вакцинировать нужное количество граждан или как скоро будет достигнут коллективный иммунитет. Дело в том, что если принять как данность третью волну, то и ко всем сопутствующим ограничениям придется возвращаться. А провести в масках второй год россиян, что-то подсказывает, уже не заставишь. Да и перед остальным миром неудобно – вакцины-то как рекламировали…

