Стало известно о трех патологиях после перенесенного коронавируса

После перенесенного коронавируса у пациентов диагностируют серьезные поражения трех органов: мозга, сердца и легких, сообщает телеканал «360» со ссылкой на реаниматолога Дмитрия Лайвина.

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По его словам, поражения мозга, сердца и легких фиксируют даже у тех людей, кто перенес COVID-19 в легкой форме. При проникновении в организм человека вирус способен нарушить систему кровообращения, что приводит к кислородному голоданию головного мозга и отмиранию нейронов. В результате у человека меняется характер и поведение.

Кроме того, коронавирус повреждает ткань легких, которые восстанавливаются только у 30-40%, а остальные остаются инвалидами.

В результате сердечной недостаточности мышечная ткань сильно изнашивается. В результате человек снова начинает задыхаться. Как отметил Лайвин, возбудитель словно ускоряет жизнь человека, делая огромную разницу между биологическим возрастом и реальным.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что первый компонент вакцины от коронавируса получили более 51 миллиона россиян.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеЭпидемияКоронавирус
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