Мурашко назвал число привившихся от COVID-19 россиян

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что первый компонент вакцины от коронавируса получили более 51 миллиона россиян, сообщает РИА Новости.

По его словам, в российские стационары в основном попадают те пациенты с коронавирусом, которые не вакцинировались.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России полностью вакцинировались 43 миллиона человек - почти треть всего населения страны, сообщает RT.

