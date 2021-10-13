Мурашко назвал число привившихся от COVID-19 россиян
13 октября 202114:13
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что первый компонент вакцины от коронавируса получили более 51 миллиона россиян, сообщает РИА Новости.
По его словам, в российские стационары в основном попадают те пациенты с коронавирусом, которые не вакцинировались.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России полностью вакцинировались 43 миллиона человек - почти треть всего населения страны, сообщает RT.
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13 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru