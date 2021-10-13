85% умерших в Москве от коронавируса составили пожилые люди
85% скончавшихся от коронавируса в столице составили люди старшего возраста. Летальные исходы – в каждом 9-ом случае заболевания среди пациентов старше 60 лет. По сообщениям оперативного штаба, в Москве только треть жителей этой возрастной категории вакцинировались, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом.
Ранее заслуженный учитель России, директор московской школы №109 Евгений Ямбург поддержал вакцинацию школьников. Он рассказал НСН, что в его школе нет «повальной истории» с COVID-19, назвав «преувеличением» панические настроения в СМИ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,9 млн+28 717 / сут.
Умерли
219 тыс.+984 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+21 801 / сут.
- МОК лишил российских биатлонисток медалей Олимпиады в Сочи
- Путин сделал комплимент журналистке из США
- Избитый в московском метро не обиделся на шутку Хабиба
- В России увеличились продажи недорогих сигарет
- Суд отказал блогеру Хованскому в смягчении меры пресечения
- Путин заявил о высокой степени изношенности ГТС Украины
- Путин заявил о готовности России увеличить поставки газа в Европу
- В Белоруссии будут судить подписчиков «экстремистских» Telegram-каналов
- Роза Сябитова рассказала, как укрепить браки россиянам
- Певица Деми Ловато рассказала о необходимости быть толерантными к инопланетянам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru