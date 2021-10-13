85% умерших в Москве от коронавируса составили пожилые люди

85% скончавшихся от коронавируса в столице составили люди старшего возраста. Летальные исходы – в каждом 9-ом случае заболевания среди пациентов старше 60 лет. По сообщениям оперативного штаба, в Москве только треть жителей этой возрастной категории вакцинировались, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом.

СМИ: В Москве от коронавируса скончался экс-министр экономики РФ

Ранее заслуженный учитель России, директор московской школы №109 Евгений Ямбург поддержал вакцинацию школьников. Он рассказал НСН, что в его школе нет «повальной истории» с COVID-19, назвав «преувеличением» панические настроения в СМИ.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:Коронавирус
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