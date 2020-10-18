Стал известен новый симптом коронавируса

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Проблемы со слухом могут означать заражение коронавирусом COVID-19. Об этом информирует Express со ссылкой на ученых из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета.
Исследователи выяснили, что некоторые пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, жаловались на тиннитус – звон или шум в ушах, который возникал без внешнего стимула. Также пациенты, заболевшие тяжелой формой коронавируса, в дальнейшем теряли слух.
Ученые призвали использовать все возможные методы профилактики проблем со слухом при постановке диагноза COVID-19.
Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в интервью НСН дал рекомендации по употреблению витаминов во время пандемии коронавируса.
«В качестве профилактики нужно не хвататься за витамин D, а соблюдать рекомендованный режим самоизоляции. Это – прежде всего, вне зависимости от того, какого витамина вам не хватает. И, конечно, надо рационально питаться. Это не значит, что нужно обязательно употреблять в пищу ананасы и рябчиков. Питание должно быть рациональным, таким, чтобы ваш иммунитет не страдал. Это должна быть простая и здоровая пища – свежие овощи, фрукты, молочные продукты, много воды», - рекомендовал эксперт.
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