Вирусолог объяснил ранний симптом коронавируса

Доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов объяснил наличие сильной сыпи на слизистой ротовой полости у трети зараженных короновирусом смешанной инфекцией. Свои выводы он сообщил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Вирусолог подчеркнул, что в статье испанских ученых речь идет о том, что сыпь на слизистой рта медики выявили лишь у 29% пациентов с COVID-19.

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«На самом деле смешанных инфекций, особенно острых респираторных, их от 20 до 40%, поэтому это, с большой степенью вероятности, просто сопутствующая коронавирусной, дополнительная инфекция», — цитирует Нетесова РИА Новости.

Он подчеркнул, что похожие симптомы вызывают корь, краснуха, парвовирус B19, герпесвирусы 6 и 7, передающиеся воздушно-капельным путем. Вирусолог заявил, что необходимо выявлять конкретную инфекцию по специальным маркерам.

Ранее сообщалось, что испанские ученые обнаружили новый ранний симптом коронавирусной инфекции. Результаты исследования были опубликованы в журнале JAMA Dermatologу. Специалисты выявили у 29% пациентов сильную сыпь на слизистой оболочке ротовой полости. Отмечается, что сыпь у участников исследования проявлялась за 2 дня до других признаков инфекции.

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ФОТО: pixabay.com
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