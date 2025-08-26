Россиянам назвали лучшие продукты для укрепления иммунитета осенью
Укрепить иммунитет в начале осени помогут жирная рыба, зеленые овощи, цитрусовые и кисломолочные продукты. Об этом «Газете.Ru» заявила врач-нутрициолог Екатерина Гузман.
По её словам, в них содержатся витамины B, C и D, которые защищают от простудных заболеваний, а также необходимые человеку для нормальной работы нервной системы.
Врач указала, что в осенне-зимний период рекомендуется принимать продукты, богатые цинком, витамином А и пробиотиками.
«Морковь, тыква, сладкий картофель, шпинат, печень, яичный желток богаты витамином A, который важен для зрения, здоровья кожи и слизистых оболочек... Не менее важны и Омега-3 жирные кислоты. Они обладают противовоспалительными свойствами», - добавила эксперт.
Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух заявила, что осенью могут обостряться многие хронические заболевания, сообщает RT.
