Специалист рассказал о похудении во время плавания

По его словам, людям, которые хорошо держатся на воде и могут проплыть без остановки 10-30 минут, можно рекомендовать для снижения веса именно этот способ. В среднем во время плавания человек теряет 400-600 килокалорий в час. Физически самый тяжелый стиль — баттерфляй, на него приходится больший расход энергии.

Кроль и брасс по энергозатратам примерно одинаковы, однако брасс сложнее по технике.

«Лучше плавать меньше по времени, но часто», — отметил специалист.

Ранее диетолог Ольга Шмелева разрешила «шалить» с овощами желающим похудеть.



