Специалист рассказал о похудении во время плавания
Плавание является эффективным способом сжигания калорий, сообщает радио Sputnik со ссылкой на специалиста по физической подготовке Антона Лосева.
По его словам, людям, которые хорошо держатся на воде и могут проплыть без остановки 10-30 минут, можно рекомендовать для снижения веса именно этот способ. В среднем во время плавания человек теряет 400-600 килокалорий в час. Физически самый тяжелый стиль — баттерфляй, на него приходится больший расход энергии.
Кроль и брасс по энергозатратам примерно одинаковы, однако брасс сложнее по технике.
«Лучше плавать меньше по времени, но часто», — отметил специалист.
Ранее диетолог Ольга Шмелева разрешила «шалить» с овощами желающим похудеть.
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