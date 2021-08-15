Специалист рассказал о похудении во время плавания

Плавание является эффективным способом сжигания калорий, сообщает радио Sputnik со ссылкой на специалиста по физической подготовке Антона Лосева.

Назван способ похудеть к лету

По его словам, людям, которые хорошо держатся на воде и могут проплыть без остановки 10-30 минут, можно рекомендовать для снижения веса именно этот способ. В среднем во время плавания человек теряет 400-600 килокалорий в час. Физически самый тяжелый стиль — баттерфляй, на него приходится больший расход энергии.

Кроль и брасс по энергозатратам примерно одинаковы, однако брасс сложнее по технике.

«Лучше плавать меньше по времени, но часто», — отметил специалист.

Ранее диетолог Ольга Шмелева разрешила «шалить» с овощами желающим похудеть.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеСпортПлавание
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