Назван способ похудеть к лету

Радио Sputnik со ссылкой на диетолога Алену Барредо сообщает, что главное – не садиться на экспресс-диеты, так как они негативно отражаются на метаболизме и на синтезе жиросжигающих гормонов. Следует начинать с простого снижения калорий.

Барредо советует снижать порции и обратить внимание на ужин, который лучше перенести на ранее время. Сократить поступление углеводов поможет включение в вечерний прием пищи больше овощей и нежирного белка.

Как отметила диетолог, не рекомендуется быстро худеть, более чем на 500 граммов в неделю, так как за этим может последовать дополнительный набор веса, объяснила диетолог.

Похудение не у всех он проходит гладко и иногда кажется, что результата никакого нет, сообщает издание Woman.ru со ссылкой на диетолога Ксению Пустовую. Она указала на вредные привычки, которые стоят на пути к стройной фигуре.

