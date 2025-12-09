Проблема поддельных дипломов врачей об образовании до сих пор не решена в России, граждане пока не могут проверить соответствующую информацию. Об этом НСН заявил глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский.

Компания «МедРокет», разработчик портала «ПроДокторов», предложила обязать руководителей медицинских организаций проверять у врачей подлинность документов об образовании. Петиция появилась на сайте «Российской общественной инициативы». Компания также предложила открыть пациентам доступ к Федеральному регистру медработников, который содержит их личные данные, чтобы получать данные об образовании врачей. Это одна из подсистем Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (создана в 2018 году).