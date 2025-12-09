Диплом - не показатель: Россиянам рассказали, как уберечься от мнимого врача
Только лицензия может подтвердить квалификацию медработника, заявил НСН глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский.
Проблема поддельных дипломов врачей об образовании до сих пор не решена в России, граждане пока не могут проверить соответствующую информацию. Об этом НСН заявил глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский.
Компания «МедРокет», разработчик портала «ПроДокторов», предложила обязать руководителей медицинских организаций проверять у врачей подлинность документов об образовании. Петиция появилась на сайте «Российской общественной инициативы». Компания также предложила открыть пациентам доступ к Федеральному регистру медработников, который содержит их личные данные, чтобы получать данные об образовании врачей. Это одна из подсистем Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (создана в 2018 году).
«За раскрытие любых данных надо отвечать, у нас нет ни положения об этом регистре, ни правил пользования им. Соответственно, пациенты и не получают информацию, потому что нет порядка её использования. Пока пациент никак не может проверить качество образования медицинского работника. Только лицензия и аккредитация врача гарантируют его квалификацию», - подчеркнул собеседник НСН.
Эксперт также обратил внимание, что проблема подделки диплома врача остается достаточно острой.
«Такая практика до сих пор распространена в России достаточно широко. По данным Росздравнадзора, речь идет как минимум о сотнях дипломов, причем, с одним номером. Проверки иногда отлавливают такие случаи, но системно проблема не решена», - констатировал Александр Саверский.
Как сообщает «Коммерсантъ», в министерстве здравоохранения выступили против доступа пациентов к данным Федерального регистра медработников. Ведомство указывает, что проверка образования проводится автоматически через существующие реестры. Открытие доступа к ФРМР «неограниченному кругу лиц для общественного надзора» в Минздраве сочли «избыточным».
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призвал срочно принять закон о запрете проводить психологические консультации людям, которые не имеют государственного диплома в этой области.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Диплом - не показатель: Россиянам рассказали, как уберечься от мнимого врача
- «Победит в другой жизни»: Почему выборы станут смертным приговором для Зеленского
- Россиянам раскрыли секреты идеального новогоднего холодца
- «По-тихому»: Путин признался, что иногда ездит без кортежей
- Вотермарки на фото: Как случайно не попасть на обложку БДСМ-книг
- Профсоюз призвал бороться не с такси во дворах, а с юрлицами-такоспарками
- Великобритания ввела санкции против философа Дугина
- «Не гонконгский!»: Вирусолог усомнился в массовой «удаленке» из-за гриппа
- СМИ: Глава подмосковного Реутова Науменко впал в кому после ДТП
- Шлосберга внесли в перечень террористов и экстремистов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru