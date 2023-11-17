Сотрудники четырех московских больниц прошли обучение в рамках проекта «Цифровая клиника»

Почти 6,5 тысяч сотрудников четырех столичных стационаров закончили обучение по работе в условиях цифровой клиники. Оно проходило в Кадровом центре Депздрава Москвы. До конца года там пройдут обучение еще свыше трех тысяч сотрудников, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, больницы впервые начали переход на безбумажный формат работы. Так уже работают НИИ скорой помощи имени Склифосовского и больница имени Вересаева. «Формат цифровой клиники – это не только удобство для пациентов и более высокая скорость оказания помощи, но и новая реальность для медиков. Чтобы цифровые инструменты работали максимально эффективно, мы проводим масштабное обучение по их использованию», - отметила Ракова.

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С апреля в Кадровом центре прошли учебу врачи, медсестры и администраторы больниц имени Склифасовского, имени Вересаева, имени Филатова и имени Боткина.

Обучение проходит по программам, составленным совместно со специалистами Департамента информационных технологий города Москвы и сотрудниками городских стационаров. Оно завершается итоговой аттестацией. Медикам поясняют аспекты работы в системе и сервисах КИС ЕМИАС. Например, ведение медицинской документации в цифровом виде, работа с мобильными автоматизированными рабочими местами, алгоритмы и протоколы действия при назначениях исследований.

В прошлом году все детские поликлиники столицы полностью перешли на электронные медицинские карты.

В июле мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что еще пять больниц города будут переведены на цифровой формат работы до конца года. По словам градоначальника, цифровая трансформация здравоохранения началась свыше десяти лет назад, когда город внедрил ЕМИАС и первый сервис системы по дистанционной записи к врачу – электронную регистратуру.


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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ЦифровизацияМоскваПоликлиники

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