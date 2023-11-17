Сотрудники четырех московских больниц прошли обучение в рамках проекта «Цифровая клиника»

Почти 6,5 тысяч сотрудников четырех столичных стационаров закончили обучение по работе в условиях цифровой клиники. Оно проходило в Кадровом центре Депздрава Москвы. До конца года там пройдут обучение еще свыше трех тысяч сотрудников, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, больницы впервые начали переход на безбумажный формат работы. Так уже работают НИИ скорой помощи имени Склифосовского и больница имени Вересаева. «Формат цифровой клиники – это не только удобство для пациентов и более высокая скорость оказания помощи, но и новая реальность для медиков. Чтобы цифровые инструменты работали максимально эффективно, мы проводим масштабное обучение по их использованию», - отметила Ракова.