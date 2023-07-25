Собянин рассказал о планах дальнейшей цифровизации столичных стационаров

Еще пять больниц Москвы планируют перевести на цифровой формат работы до конца 2023 года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

Как отметил градоначальник, цифровая трансформация московского здравоохранения началась более 10 лет назад, город внедрил ЕМИАС и первый сервис системы по дистанционной записи к врачу – электронную регистратуру. Кроме того, была модернизирована диспетчерская, установлена система ГЛОНАСС, выездные бригады оснастили оперативно принимающими вызовы мобильными навигационными устройствами. Также в Москве ввели электронную медицинскую карту.

«Постепенно пришло понимание, что "цифра" – не просто удобные сервисы. Это – реальный вклад в повышение качества лечения людей. Так родилось "компьютерное зрение", которое в период пандемии спасло тысячи жизней москвичей и сегодня превратилось в рутину городского здравоохранения», – указал Собянин.

В столице создали единый цифровой контур, когда отдельные сервисы действуют вместе, охватывая все больше медучреждений. Постепенно город отказался от большинства бумажных форм и перевел крупнейшие больницы в цифровую среду. Так, в «цифре» работают НИИ СП имени Склифосовского и ГКБ имени Вересаева. До конца года к ним присоединятся больницы имени Буянова, имени Боткина, ГКБ №15 имени Филатова, ГКБ №1 имени Пирогова, имени Юдина.

Собянин добавил, что остальные медучреждения Москвы переведут в «безбумажный режим» в ближайшие два года.

