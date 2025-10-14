Диетолог Мухина призвала законодательно запретить продажу газировки до 18 лет
Газировки полностью состоят из консервантов и красителей, а ортофосфорная кислота портит эмаль зубов, напомнила в пресс-центре НСН Марият Мухина.
Диетолог Марият Мухина в пресс-центре НСН заявила, что дети очень быстро подсаживаются на газированные напитки, а детское шампанское вообще провоцирует нездоровые привычки с юности.
«Дешевые газировки полностью состоят из «Е-шек», там эмульгаторы, красители и консерванты, плюс ортофосфорная кислота, которая портит эмаль зубов. Давайте обратимся к регулятору, чтобы газировку можно было продавать только после 18 лет. Удалось же энергетики запретить. А детское шампанское – это что еще такое? Приучение к алкоголизации наших детей. Это все ведет к детскому ожирению. Школьники толпами стоят в магазинах у прилавков с газировкой и потом на нее подсаживаются», - рассказала она.
Ранее Мухина заявила в пресс-центре НСН, что из-за гаджетов дети страдают нарушениями сна и "неправильным" чувством голода, а сидячий образ жизни приводит к проблемам со спиной и суставами.
