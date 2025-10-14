Артиста балета Сергея Полунина лишили гражданства Украины
Артист балета Сергей Полунин лишился гражданства Украины. Соответствующий указ подписал украинский лидер Владимир Зеленский.
Также гражданства Украины были лишены мэр Одессы Геннадий Труханов, который автоматически потеряет свой пост. При этом Зеленский поручил рассмотреть вопрос о создании в городе военной администрации.
Кроме того, президент Украины лишил гражданства экс-депутата Верховной Рады, бывшего спикера парламента Новороссии Олега Царёва.
Ранее Труханов заявил, что не имеет гражданства России, а все сообщения об этом являются дезинформацией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
