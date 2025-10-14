Артиста балета Сергея Полунина лишили гражданства Украины

Также гражданства Украины были лишены мэр Одессы Геннадий Труханов, который автоматически потеряет свой пост. При этом Зеленский поручил рассмотреть вопрос о создании в городе военной администрации.

Кроме того, президент Украины лишил гражданства экс-депутата Верховной Рады, бывшего спикера парламента Новороссии Олега Царёва.

Ранее Труханов заявил, что не имеет гражданства России, а все сообщения об этом являются дезинформацией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

