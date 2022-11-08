Андрей Бочкарев: Стройки Москвы переводят на цифровые сервисы учета персонала

Цифровые сервисы для работы с персоналом активно внедряются на крупных стройках столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.



«Цифровые сервисы для работы со строительным персоналом, внедренные в процессы застройщиков, позволили снизить издержки на персонал на 25% за счёт существенной оптимизации процессов, связанных с управлением сотрудниками», - отметил Андрей Бочкарёв.



По словам главы Строительного комплекса, среди других преимуществ применения цифровизации кадров на стройке: повышение эффективности работы HR-службы, снятие рутинных задач с HR-специалистов, контроль над всеми процессами в формате онлайн «по одному клику».



«Сегодня такие сервисы внедрены на стройках физкультурно-оздоровительного комплекса "Некрасовка", медицинского молла в Международном медкластере Сколково, лечебно-диагностического комплекса им. А.С. Логинова, инновационного центра МГУ "Воробьевы Горы" и ряда других. В планах – тиражирование опыта на другие крупные объекты Москвы», - уточнил Андрей Бочкарёв.



Заместитель Мэра подчеркнул, что оцифровка и внедрение современных технологий ведут к повышению эффективности. Кроме того, управление персоналом в цифре позволяет осуществлять контроль за охраной и безопасностью труда.



Директор российской ИТ-компании «Наймикс» (входит в контур «Аметист Групп») – разработчика сервиса - Виктор Емец пояснил, что в ходе внедрения сервиса происходит оцифровка, автоматизация процессов делопроизводства и администрирования кадров, включая процессы, связанные с иностранными рабочими.



«Параллельно с этим, внедряются инструменты безбумажного электронного документооборота с персоналом, удобного и экономичного платежного решения для выплат рабочим, систем координации и контроля исполнителей на объекте», - сказал Виктор Емец.



Также, по словам ИТ-специалиста, адаптация платформы позволяет легально привлекать на временные работы самозанятых исполнителей и правильно наладить документооборот и выплаты по ним. Бесшовная интеграция сервиса с внутренними IT-системами застройщика дает возможность активно дополнять внутренний цифровой контур компании, нацеленный на повышение эффективности всех процессов.

