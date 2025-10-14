«Итальянская забастовка»: Чем грозит россиянам брак без секса
Бить тревогу надо после трех месяцев воздержания по вине партнера, а не ждать полгода-год, посоветовала в эфире НСН Юлия Варра.
Отказ от секса в семейных парах приводит к изменам мужей и «затворничеству» жен, объяснила в интервью НСН сексолог Юлия Варра.
Ранее выяснилось, что отказ партнёру в близости является одной из главных причин разводов. Мужчины теряют уверенность, у них падает тестостерон, увеличивается вероятность депрессии и проблем в сердцем, а ссор в паре становится все больше. Варра объяснила, что происходит в семьях в такой ситуации.
«Чаще отказывают женщины, потому что ее не поняли, не услышали, она не чувствует эмоциональной близости и так далее, но есть и немало пар, где в близости отказывает мужчина по тем же причинам. Если есть партнер, а интимной близости нет, человек получает травму отверженности: что с ним не так, почему, как с этим быть? Мужчина в таком случае обычно сразу находит забаву на стороне, чтобы доказать, что он еще ого-го и его вообще-то все хотят. Сексуально активная женщина успевает и там, и там – и с мужем, и на стороне, при этом женщина с глубокими психологическим переживаниями может и пять, и семь лет жить без секса в браке, и даже не пытаться кого-то найти», - отметила психолог.
По ее словам, не стоит мариновать эту проблему годами.
«Отказ в сексе не происходит вдруг и сам по себе, это уже следствие, а причина – это эмоциональные конфликты, недопонимание, непопадание в эротический триггеры друг друга и так далее. Отказ в сексе – это реакция, которая перешла на телесный уровень, что-то вроде итальянской забастовки, когда вроде как жена есть, она готовит, варит, убирает, но по факту жены нет. Если в паре три месяца нет секса - вы пытались его инициировать, но что-то пошло не так, - это повод обратиться к психологу-сексологу. Не надо ждать полгода или год, а то бывает, что ко мне приходят люди, у которых три года нет секса в паре. Вместе с тем давно доказано, что воздержание как таковое на здоровье человека не влияет. Организм устроен так, что мы можем и 10, и 20 лет прожить без секса, и нормально все будет даже у тестостеронного мужчины», - заключила собеседница НСН.
Экс-уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец ранее объясняла «Радиоточке НСН», что сегодня многие мужчины теряют интерес к девушке, переспав с ней, при этом есть и те, кто «коллекционирует» женщин, чтобы поставить «очередную галочку».
