Отказ от секса в семейных парах приводит к изменам мужей и «затворничеству» жен, объяснила в интервью НСН сексолог Юлия Варра.

Ранее выяснилось, что отказ партнёру в близости является одной из главных причин разводов. Мужчины теряют уверенность, у них падает тестостерон, увеличивается вероятность депрессии и проблем в сердцем, а ссор в паре становится все больше. Варра объяснила, что происходит в семьях в такой ситуации.