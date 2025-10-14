Врач Мухина перечислила главные болезни современных детей
Надо менять подход к здоровью детей вплоть до парт - современные вызывают у детей сколиоз и деформацию коленей, заявила в пресс-центре НСН Марият Мухина.
Из-за гаджетов дети страдают нарушениями сна и "неправильным" чувством голода, а сидячий образ жизни приводит к проблемам со спиной и суставами. Об этом в пресс-центре НСН рассказала Марият Мухина.
«Сегодня у детей нарушена гигиена сна из-за гаджетов, игр, смартфонов. Идет выработка дешевого серотонина, дофамина и гормона стресса - кортизола. Яркий свет гаджетов перед сном ухудшает выработку мелатонина, регуляцию и глубину сна, а также стимулирует выработку гормона голода грелина. На следующий день будет не то, что повышенный аппетит, а настоящая полифагия и выбор более калорийной пищи», - рассказал он.
Также она указала на сниженную активность детей, проблемы от сидячего образа жизни и неправильных парт.
«У детей также нарушен липидный спектр, мы боремся за правильные завтраки. У них сидячий образ жизни, маленькая физическая активность. Появились площадки, но родители не очень пускают детей на улицу. Это приводит к потере мышечной массы. Здесь надо решать вопрос вплоть до изменения школьных парт. Раньше были "конторки", а сегодня плоские парты деформируют шейный отдел ребенка и позвоночник. Сегодня все дети сколиозники, а 45% детей - с вальгусными деформациями коленных суставов», - подытожила она.
Ранее педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус заявил в пресс-центре НСН, что очень важно контролировать питание ребенка в период полового созревания, когда подростки по естественным причинам немного набирают массу тела.
