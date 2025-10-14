Из-за гаджетов дети страдают нарушениями сна и "неправильным" чувством голода, а сидячий образ жизни приводит к проблемам со спиной и суставами. Об этом в пресс-центре НСН рассказала Марият Мухина.

«Сегодня у детей нарушена гигиена сна из-за гаджетов, игр, смартфонов. Идет выработка дешевого серотонина, дофамина и гормона стресса - кортизола. Яркий свет гаджетов перед сном ухудшает выработку мелатонина, регуляцию и глубину сна, а также стимулирует выработку гормона голода грелина. На следующий день будет не то, что повышенный аппетит, а настоящая полифагия и выбор более калорийной пищи», - рассказал он.