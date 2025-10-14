В Минтрансе РФ назвали условие возобновления авиасообщения с Молдавией

Как пишет RT, он отметил, что возобновление авиасообщения с Молдавией будет зависеть от новых властей республики.

«Исходя из того, насколько эта власть будет дружна России, мы будем принимать решения, исходя из интересов нашей страны», - указал министр.

Ранее США запретили авиакомпании «Белавиа» летать на самолетах Boeing в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

