Единое пособие для семей с детьми в РФ в 2026 году превысит 18 тысяч рублей

Единое пособие для семей с детьми в 2026 году будет проиндексировано на 6%. Как сообщает RT, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Безработным увеличат пособие до 16 тысяч рублей

По его словам, благодаря этому размер выплаты в следующем году превысит 18 тысяч рублей.

«Единое пособие... в 2026 году увеличится до 18 371 рубля», - уточнил глава правительства.

Ранее в Минтруда заявили, что с 1 февраля 2026 года маткапитал быдет повышен на уровень фактической инфляции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

