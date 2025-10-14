Продюсер Пригожин допустил, что основатель ЧВК «Вагнер» жив

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вполне мог инсценировать свою кончину. Как сообщает «Газета.Ru», такое мнение высказал его однофамилец, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Путин о крушении самолета Пригожина: в телах погибших нашли осколки гранат

Частный самолёт Embraer Legacy, на борту которого находился Евгений Пригожин, разбился 23 августа 2023 года в Тверской области, напоминает RT.

В эфире YouTube-шоу «Догадки Агатки» продюсер заявил, что основатель ЧВК «Вагнер» - весьма способный и талантливый человек, который «мог инсценировать» свою гибель.

«Он мог просто уйти с радара и всё... Сделал операцию, взял документы и нормально живёт», - допустил он.

Иосиф Пригожин отметил добавил, что его часто путали Евгением Пригожиным. А супруга продюсера также добавила, что к нему «приходили, чтобы записаться в «Вагнер».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что окончательных выводов о причинах катастрофы самолёта Евгения Пригожина нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

