Продюсер Пригожин допустил, что основатель ЧВК «Вагнер» жив

Частный самолёт Embraer Legacy, на борту которого находился Евгений Пригожин, разбился 23 августа 2023 года в Тверской области, напоминает RT.



В эфире YouTube-шоу «Догадки Агатки» продюсер заявил, что основатель ЧВК «Вагнер» - весьма способный и талантливый человек, который «мог инсценировать» свою гибель.

«Он мог просто уйти с радара и всё... Сделал операцию, взял документы и нормально живёт», - допустил он.

Иосиф Пригожин отметил добавил, что его часто путали Евгением Пригожиным. А супруга продюсера также добавила, что к нему «приходили, чтобы записаться в «Вагнер».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что окончательных выводов о причинах катастрофы самолёта Евгения Пригожина нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

