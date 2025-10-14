Россиянам назвали причину повышения платы за вывоз мусора

Она указала, что большинство мусора вывозится на полигоны, однако из-за нехватки подобных объектов приходится увеличивать дальность вывоза, что отражается на стоимости услуги.

По словам эксперта, переработка требует строительства мусороперерабатывающих мощностей, что также требует вложений.

«Повышение затрат в разных регионах будет дифференцироваться. И хотя оно регулируется в размере предельных тарифов, всё равно размер его будет обеспечиваться ростом не менее 5–10%», – указала Казанцева.

Она добавила, что для решения многих вопросов в это сфере необходимо состыковывать интересы населения и бизнеса.

Ранее юрист Михаил Салкин заявил, что выброс ноутбука в обычный мусорный контейнер может обернуться штрафом до трёх тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

