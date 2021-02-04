Составлен список зерновых продуктов, повышающих риск смерти

Ученые выяснили, что частое потребление переработанного зерна повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти по сравнению с неочищенным зерном и цельнозерновыми продуктами, сообщает РИА Новости.

Согласно статистическим данным, около 50 процентов дневной нормы калорий люди во всем мире восполняют за счет зерновых культур: овса, риса, ячменя и пшеницы. В странах с низким и средним уровнем доходов, особенно в Африке и Южной Азии, этот показатель доходит до 70 процентов.

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Цельнозерновые продукты содержат больше пищевых волокон, витаминов, минералов и незаменимых жирных кислот, чем очищенные зерна. Потребление цельного зерна полезно для сердца и сосудов, но вред очищенного зерна до сих пор не был известен.

Ученые из разных стран объединились и выяснили, что употребление в пищу очищенных зерен вредно для сердца и снижает шансы на выживание. Однако очищенный белый рис, по мнению экспертов, не увеличивает риски смерти.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о продуктах, способных привести к проблемам с памятью и провоцировать развитие болезни Альцгеймера.

К первой группе таких продуктов она назвала содержащие большое количество холестерина свинину, сливки и сливочное масло.

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ФОТО: РИА Новости
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