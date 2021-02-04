Составлен список зерновых продуктов, повышающих риск смерти

Цельнозерновые продукты содержат больше пищевых волокон, витаминов, минералов и незаменимых жирных кислот, чем очищенные зерна. Потребление цельного зерна полезно для сердца и сосудов, но вред очищенного зерна до сих пор не был известен.

Ученые из разных стран объединились и выяснили, что употребление в пищу очищенных зерен вредно для сердца и снижает шансы на выживание. Однако очищенный белый рис, по мнению экспертов, не увеличивает риски смерти.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о продуктах, способных привести к проблемам с памятью и провоцировать развитие болезни Альцгеймера.

К первой группе таких продуктов она назвала содержащие большое количество холестерина свинину, сливки и сливочное масло.

