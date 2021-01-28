Малышева рассказала об ухудшающих память продуктах

Ко второй категории опасных продуктов медик причислила богатые медью печень, почки и сердце, а также орехи кешью. Об этом Малышева рассказала в эфире программы «Жить здорово!».

Телеведущая посоветовала для долгого сохранения когнитивных функций включить в рацион продукты, богатые витаминами D и E, в том числе масло зародышей пшеницы и подсолнечное масло, печень трески, а также рыбу северных морей.

Ранее терапевт Томас Фрилинг назвал продукты, которые вредят микрофлоре кишечника, сообщает телеканал «360». Он посоветовал исключить из рациона копченые, вяленые и колбасные изделия, а также сахар, маргарин и майонез.