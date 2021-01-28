Малышева рассказала об ухудшающих память продуктах

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о продуктах, способных привести к проблемам с памятью и провоцировать развитие болезни Альцгеймера.

К первой группе таких продуктов она назвала содержащие большое количество холестерина свинину, сливки и сливочное масло. Частое употребление этих продуктов может привести к ухудшению памяти. По словам Малышевой, снизить негативное влияние холестерина на организм можно, принимая статины, которые блокируют его выработку в печени.

Роскачество предупредило об опасности воды из кулера

Ко второй категории опасных продуктов медик причислила богатые медью печень, почки и сердце, а также орехи кешью. Об этом Малышева рассказала в эфире программы «Жить здорово!».

Телеведущая посоветовала для долгого сохранения когнитивных функций включить в рацион продукты, богатые витаминами D и E, в том числе масло зародышей пшеницы и подсолнечное масло, печень трески, а также рыбу северных морей.

Ранее терапевт Томас Фрилинг назвал продукты, которые вредят микрофлоре кишечника, сообщает телеканал «360». Он посоветовал исключить из рациона копченые, вяленые и колбасные изделия, а также сахар, маргарин и майонез.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ПродуктыЕлена Малышева
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры