Малышева рассказала об ухудшающих память продуктах
Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о продуктах, способных привести к проблемам с памятью и провоцировать развитие болезни Альцгеймера.
К первой группе таких продуктов она назвала содержащие большое количество холестерина свинину, сливки и сливочное масло. Частое употребление этих продуктов может привести к ухудшению памяти. По словам Малышевой, снизить негативное влияние холестерина на организм можно, принимая статины, которые блокируют его выработку в печени.
Ко второй категории опасных продуктов медик причислила богатые медью печень, почки и сердце, а также орехи кешью. Об этом Малышева рассказала в эфире программы «Жить здорово!».
Телеведущая посоветовала для долгого сохранения когнитивных функций включить в рацион продукты, богатые витаминами D и E, в том числе масло зародышей пшеницы и подсолнечное масло, печень трески, а также рыбу северных морей.
Ранее терапевт Томас Фрилинг назвал продукты, которые вредят микрофлоре кишечника, сообщает телеканал «360». Он посоветовал исключить из рациона копченые, вяленые и колбасные изделия, а также сахар, маргарин и майонез.
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