Врач-диетолог предупредил об опасности сыра

Однако в любом случае сыр необходимо употреблять в умеренном количестве. Дело в том, что это очень калорийный продукт – калорий в нем в 3-5 раз больше, чем в молоке. В сыре много белка (в 5-6 раз больше, чем в молоке), но и в 10 раз больше насыщенного жира. Такой жир, по словам Бобровского, считается болезнью цивилизации – он может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Чтобы не переесть сыра врач-диетолог посоветовал выбирать либо низкокалорийные сорта, либо твердые сыры, насыщение от которых происходит быстрее. Он также отметил, что некоторые люди склонны впадать в зависимость от яркого, насыщенного вкуса этого продукта.

Врач-диетолог Анжелика Дюваль между тем рассказала, какие продукты подойдут лучше всего для здорового завтрака, сообщает РЕН ТВ.

