Врач-диетолог предупредил об опасности сыра
Сыр содержит множество полезных элементов, однако чересчур увлекаться этим продуктом не стоит. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский.
По его словам, при производстве сыра значительно сокращается содержание лактозы, в связи с чем он может стать заменой молока для тех людей, кто не переносит лактозу.
Однако в любом случае сыр необходимо употреблять в умеренном количестве. Дело в том, что это очень калорийный продукт – калорий в нем в 3-5 раз больше, чем в молоке. В сыре много белка (в 5-6 раз больше, чем в молоке), но и в 10 раз больше насыщенного жира. Такой жир, по словам Бобровского, считается болезнью цивилизации – он может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.
Чтобы не переесть сыра врач-диетолог посоветовал выбирать либо низкокалорийные сорта, либо твердые сыры, насыщение от которых происходит быстрее. Он также отметил, что некоторые люди склонны впадать в зависимость от яркого, насыщенного вкуса этого продукта.
Врач-диетолог Анжелика Дюваль между тем рассказала, какие продукты подойдут лучше всего для здорового завтрака, сообщает РЕН ТВ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+17 648 / сут.
Умерли
73 619+437 / сут.
Выздоровели
3,3 млн+18 169 / сут.
- Подозреваемые в грабеже при задержании в Тюмени отстреливались от полиции фейерверком
- Половина жителей Москвы хотят работать дистанционно
- Глава РАН заявил о необходимости создания суперкомпьютерной инфраструктуры в России
- Названы особенности старения жителей ЕС и России
- Бывшего сотрудника предприятия Удмуртии оштрафовали за разглашение гостайны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru