Составлен список полезных для переболевших коронавирусом продуктов

По ее словам, темпы восстановления после COVID-19 зависят, в том числе от питания. Эксперт сообщила, что переболевшие люди жалуются на хроническую усталость, потерю памяти и концентрации внимания. Также у них могут выпадать волосы, снижаться кислотность в желудке из-за приема лекарств, изменяться вкусы и запахи.

Для восстановления пищеварения медик советует исключить из рациона питания сахар и продукты, в которых содержится глютен, отказаться от молочных и кисломолочных продуктов.

Процесс восстановления ускорят овощи, фрукты темно-зеленого цвета, зелень и ягоды. Нутрициолог советует обратить внимание на куркуму и употреблять витамины.

Решение творческих задач может помочь человеку восстановиться после перенесенного коронавируса, считает специалист Института мозга человека имени Н.П. Бехтеревой РАН Денис Федоряк.

По мнению ученого, следует также обратить внимание на выводы исследователей о том, что «люди с изначально более высоким умственным развитием, возможно, менее подвержены риску заболеть коронавирусной инфекцией».

