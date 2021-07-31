В РАН назвали способ восстановить интеллект после коронавируса
Решение творческих задач может помочь человеку восстановиться после перенесенного коронавируса, считает специалист Института мозга человека имени Н.П. Бехтеревой РАН Денис Федоряк.
«Единственный способ, который нам позволяет улучшить пластичность мозга, — это не просто решение задачек, потому что решение простых логических задачек или кроссвордов тоже может превратиться в рутину. Мозг становится пластичным, когда он решает творческие задачи. Люди, которые постоянно решают в своей работе творческие задачи, что-то новое, они восстанавливаются быстрее после инсульта и других заболеваний, я думаю, что ковид тоже не будет исключением», — полагает Федоряк.
Таким образом он прокомментировал в эфире радиостанции «Говорит Москва» итоги исследования, опубликованные на прошлой неделе в журнале The Lancet о невосполнимой утрате части когнитивных способностей после перенесенного человеком коронавируса.
По мнению ученого, следует также обратить внимание на выводы исследователей о том, что «люди с изначально более высоким умственным развитием, возможно, менее подвержены риску заболеть коронавирусной инфекцией».
Ранее вирусолог Михаил Щелканов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» с недоверием отнесся к информации авторитетного медицинского журнала The Lancet о том, что у переболевших коронавирусом выявлено необратимое снижение интеллекта.
«То, что публикует The Lancet, – довольно смелое заявление и думаю, что оно все-таки не подтвердится. У меня таких данных нет. При всем уважении к The Lancet - это их ответственность. При этом любое заболевание не проходит бесследно, тем более такое системное, как острое респираторное. Мы об этом всегда напоминали, когда говорили и про грипп, и про другие эпидемические коронавирусы, которые были известны до SARS-CoV-2», - сказал Щелканов.
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