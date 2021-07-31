В РАН назвали способ восстановить интеллект после коронавируса

Таким образом он прокомментировал в эфире радиостанции «Говорит Москва» итоги исследования, опубликованные на прошлой неделе в журнале The Lancet о невосполнимой утрате части когнитивных способностей после перенесенного человеком коронавируса.

По мнению ученого, следует также обратить внимание на выводы исследователей о том, что «люди с изначально более высоким умственным развитием, возможно, менее подвержены риску заболеть коронавирусной инфекцией».

Ранее вирусолог Михаил Щелканов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» с недоверием отнесся к информации авторитетного медицинского журнала The Lancet о том, что у переболевших коронавирусом выявлено необратимое снижение интеллекта.

«То, что публикует The Lancet, – довольно смелое заявление и думаю, что оно все-таки не подтвердится. У меня таких данных нет. При всем уважении к The Lancet - это их ответственность. При этом любое заболевание не проходит бесследно, тем более такое системное, как острое респираторное. Мы об этом всегда напоминали, когда говорили и про грипп, и про другие эпидемические коронавирусы, которые были известны до SARS-CoV-2», - сказал Щелканов.

