Звезда Голливуда Брэд Питт, скорее всего, аккуратно попивал, а в последнее время серьезно сорвался на алкоголь, рассказал НСН врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев.

Брэд Питт заявил, что начал пить после семи лет трезвости. Его слова приводит издание Esquire. Исаев допустил, что 63-летний актер мог и не вести полностью чистый образ жизни.