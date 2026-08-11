Сорвался по-жёсткому? Нарколог объяснил, почему Брэд Питт снова начал пить

Известные личности не всегда всерьез проходят лечение от алкоголизма, заявил НСН Руслан Исаев.

Звезда Голливуда Брэд Питт, скорее всего, аккуратно попивал, а в последнее время серьезно сорвался на алкоголь, рассказал НСН врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев.

Брэд Питт заявил, что начал пить после семи лет трезвости. Его слова приводит издание Esquire. Исаев допустил, что 63-летний актер мог и не вести полностью чистый образ жизни.

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«В возрасте 60+ переносимость алкоголя однозначно меньше, чем в 20-30 лет, если это не касается одного бокала вина за ужином. Но тогда и не было бы этого разговора, значит, скорее всего, там дозы приличные, которые исчисляются бутылками в неделю. Не очень понятно, а насколько успешно и полноценно он прошел программу "12 шагов к трезвости", полностью или нет. Звезды шоу-бизнеса склонны к самопиару и громким эпатажным выражениям. А потом стоит разобрать подробно, и окажется, что он лечился три дня и не выполнял никаких рекомендаций после этого. Была ли абсолютная трезвость в эти годы или все же попивал по бокальчику, а сейчас просто сорвался по-жесткому — мы не знаем. Здесь огромный список деталей. Но у Брэда Питта хватает мужества говорить о своей проблеме и заявлять, что он лечился, потом наступил рецидив. Возможно, его светлый период прибавил ему годы жизни», — отметил он.

Ранее Исаев назвал в эфире НСН самые «пьяные» времена года.

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ФОТО: ТАСС / Marco Ugarte / AP
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