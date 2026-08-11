Сорвался по-жёсткому? Нарколог объяснил, почему Брэд Питт снова начал пить
11 августа 202621:44
Ярослав Харитонов
Известные личности не всегда всерьез проходят лечение от алкоголизма, заявил НСН Руслан Исаев.
Звезда Голливуда Брэд Питт, скорее всего, аккуратно попивал, а в последнее время серьезно сорвался на алкоголь, рассказал НСН врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев.
Брэд Питт заявил, что начал пить после семи лет трезвости. Его слова приводит издание Esquire. Исаев допустил, что 63-летний актер мог и не вести полностью чистый образ жизни.
«В возрасте 60+ переносимость алкоголя однозначно меньше, чем в 20-30 лет, если это не касается одного бокала вина за ужином. Но тогда и не было бы этого разговора, значит, скорее всего, там дозы приличные, которые исчисляются бутылками в неделю. Не очень понятно, а насколько успешно и полноценно он прошел программу "12 шагов к трезвости", полностью или нет. Звезды шоу-бизнеса склонны к самопиару и громким эпатажным выражениям. А потом стоит разобрать подробно, и окажется, что он лечился три дня и не выполнял никаких рекомендаций после этого. Была ли абсолютная трезвость в эти годы или все же попивал по бокальчику, а сейчас просто сорвался по-жесткому — мы не знаем. Здесь огромный список деталей. Но у Брэда Питта хватает мужества говорить о своей проблеме и заявлять, что он лечился, потом наступил рецидив. Возможно, его светлый период прибавил ему годы жизни», — отметил он.
Ранее Исаев назвал в эфире НСН самые «пьяные» времена года.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Влетевший в многоэтажку на Lamborghini сын миллиардера ездил со скоростью 200 км/ч
- СМИ: Украина могла активизировать работу по созданию «грязной» бомбы
- В Дании скульптуру Путина испортили спустя несколько часов после установки
- Wildberries продлила меры поддержки продавцов до 2027 года
- Криштиану Роналду официально женился на Джорджине Родригес
- Экс-главу продуправления Минобороны обвинили в хищении 700 млн рублей
- Минпромторг назвал причины для повышения пошлин на шины из Китая
- Производство обуви в РФ сократилось более чем на 12% за полгода
- Более одного миллиона россиян записались на электронное голосование
- Собянин: Московские цифровые сервисы упростили уход за животными