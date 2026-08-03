Нарколог назвал самые «пьяные» времена года
Всплески потребления приходятся на холодные месяцы, заявил НСН Руслан Исаев.
Россияне чаще всего выпивают на новогодние праздники, а также на 23 февраля, 8 марта и майские праздники, рассказал НСН врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев.
Август — самый «пьяный» месяц в году, заявляют наркологи. К концу лета люди стараются наверстать упущенный отдых и чаще обычного употребляют алкоголь. Такое состояние специалисты называют синдромом «недожитого лета». Их слова приводит Life.ru. Исаев удивился такому мнению.
«Это какая-то вольная статистика. Официальные данные говорят, что пики потребления приходятся на холодное время года и долгие праздники: Новый год, 23 февраля, 8 марта. На майских выходных происходит пивно-шашлычный взлет. А по поводу августа такой информации за много лет наблюдений нет. Наоборот, из-за отпускного сезона, количество людей и заказчиков тех или иных услуг падает в больших городах на несколько процентов», — отметил он.
Нарколог добавил, что нет идеального рецепта, как меньше пить алкоголь.
«Советы по тому, как меньше выпивать, вряд ли кому-то помогут. Те, кто себя контролируют, и так могут не пить в любое время. А есть люди, имеющие зависимость или склонность — им, как правило, слова не помогают. Они не критичны и не обращают внимание на это, не слушают окружающих», — указал он.
Ранее диетолог Марият Мухина в разговоре с НСН объяснила, какая доза алкоголя в неделю считается алкоголизмом.
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