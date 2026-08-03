Россияне чаще всего выпивают на новогодние праздники, а также на 23 февраля, 8 марта и майские праздники, рассказал НСН врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев.

Август — самый «пьяный» месяц в году, заявляют наркологи. К концу лета люди стараются наверстать упущенный отдых и чаще обычного употребляют алкоголь. Такое состояние специалисты называют синдромом «недожитого лета». Их слова приводит Life.ru. Исаев удивился такому мнению.