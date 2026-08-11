Трамп: Проданные ЕС истребители могут быть переданы Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон продает Евросоюзу различные виды вооружений, включая истребители, после чего европейские государства могут по своему усмотрению передавать эту технику Украине. Об этом сообщает RT.

Американский лидер отметил, что США поставляют странам ЕС как боеприпасы, так и боевую авиацию, предоставляя покупателям полную свободу в распоряжении приобретенными активами.

Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта вокруг Украины

При этом Трамп не стал конкретизировать, идет ли речь о заключении новых контрактов на самолеты с правом их последующего реэкспорта в Киев, или о воздушных судах, которые уже были отправлены украинской армии.

Глава Белого дома также напомнил об изменении подхода к военным поставкам: теперь Соединенные Штаты продают оружие европейским партнерам исключительно за полную стоимость. Соответственно, все решения о дальнейшем использовании этой техники и ее возможной передаче Киеву остаются исключительно в компетенции европейских стран.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее пожаловался на сокращение в 2026 году поставок перехватчиков ПВО от партнеров и прежде всего от Соединенных Штатов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзИстребителиУкраинаДональд Трамп

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