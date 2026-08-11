Трамп: Проданные ЕС истребители могут быть переданы Украине

При этом Трамп не стал конкретизировать, идет ли речь о заключении новых контрактов на самолеты с правом их последующего реэкспорта в Киев, или о воздушных судах, которые уже были отправлены украинской армии.

Глава Белого дома также напомнил об изменении подхода к военным поставкам: теперь Соединенные Штаты продают оружие европейским партнерам исключительно за полную стоимость. Соответственно, все решения о дальнейшем использовании этой техники и ее возможной передаче Киеву остаются исключительно в компетенции европейских стран.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее пожаловался на сокращение в 2026 году поставок перехватчиков ПВО от партнеров и прежде всего от Соединенных Штатов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

