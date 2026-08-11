Собянин: Московские цифровые сервисы упростили уход за животными

Президиум Правительства Москвы рассмотрел доклад заместителя Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой о цифровизации ветеринарной службы столицы. По итогам обсуждения мэр Сергей Собянин поручил продолжить реализацию проектов в этой сфере.

Электронные услуги становятся все более востребованными у москвичей и постепенно охватывают самые разные области жизни города, включая ветеринарию. Цифровые сервисы существенно упростили уход за питомцами: записаться к ветеринару теперь можно в несколько кликов на портале mos.ru, а электронная система хранит историю посещений клиник, выписки и результаты анализов.

Цифровизация также изменила работу ветеринарных врачей: бумажные журналы ушли в прошлое, а электронная амбулаторная карта упростила документооборот, позволяя специалистам уделять больше времени непосредственному осмотру животных.

С декабря 2018 года в столице функционирует ветеринарная автоматизированная система (ВетАС), созданная для повышения эффективности работы Комитета ветеринарии города Москвы и подведомственных организаций. На сегодняшний день к ВетАС подключены все 24 государственных ветеринарных учреждения, где трудятся более 400 специалистов.

Запись к ветеринарному врачу онлайн стала одним из главных удобств для владельцев. Этой услугой на портале mos.ru и в мобильном приложении «Госуслуги Москвы» воспользовались уже более миллиона раз. Сервис постоянно дорабатывается: в начале 2026 года был улучшен алгоритм выбора клиники и времени приема, а список услуг расширен.

Сейчас пользователям доступно более 50 видов ветеринарной помощи, в том числе консультации узких специалистов, лабораторные исследования, вызов врача на дом и телеветеринария. С января 2026 года на mos.ru запущены онлайн-консультации ветеринаров. Этот формат особенно удобен, если животное испытывает стресс от поездки в клинику, нужен совет по питанию и уходу или требуется наблюдение после лечения. Запись проходит аналогично очному приему: владелец выбирает время, формат аудио- или видеосвязи и специалиста, при желании прикрепляя файлы.

В июле 2023 года на mos.ru заработал суперсервис «Мой питомец», объединивший все цифровые услуги для владельцев животных по принципу одного окна. Его функционал во многом повторяет возможности электронного здравоохранения. Горожане воспользовались сервисом уже свыше 700 тысяч раз. Самым популярным стал раздел «Жизненные ситуации», содержащий более 40 экспертных статей по 10 ключевым темам.

Ключевой функцией суперсервиса является цифровая амбулаторная карта питомца. В ней автоматически фиксируются данные о приемах в городских клиниках, выездах врача на дом, онлайн-консультациях, вакцинации и результатах обследований. Владелец может самостоятельно дополнять карту информацией из частных ветклиник. Чтобы создать карту, нужно добавить профиль питомца в личный кабинет на mos.ru, указав вид, кличку, пол, возраст, номер чипа и загрузив фото. Сейчас на портале заведено более 577 тысяч карточек питомцев.

С июня 2026 года в ВетАС внедрена электронная форма ветеринарных рецептов. Теперь врачам госклиник не нужно вручную заполнять бумажные бланки, а владельцам волноваться об их утере. Система сама генерирует рецепт по единому стандарту с указанием номера подразделения, врачу остается только вписать название препарата, дозировку и схему применения.

Документ можно распечатать или отправить владельцу в электронном виде. Рецепт сохраняется в базе и доступен в любой государственной ветклинике, что позволяет легко восстановить его при смене специалиста. С момента запуска функции в системе выписано уже более 19 тысяч электронных рецептов.

