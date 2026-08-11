Пусть рискнёт: Пригожин дал шанс Инстасамке раскрутиться на Западе
Молодая исполнительница может попробовать стать звездой и в других странах, заявил НСН Иосиф Пригожин.
Современные технологии позволяют российским исполнителям стать звездами и в США, допустив развитие карьеры Инстасамки за пределами России, заявил НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
Певица и TikTok-блогер Инстасамка (настоящее имя — Дарья Еропкина) заявила в своих соцсетях, что перезаписывает свой хит «За деньги — да» на английском языке и уходит с российского рынка. По ее словам, остальные треки она тоже намерена перевести, так как хочет ориентироваться на мировой рынок. Пригожин пожелал ей успеха.
«У нас же слово “инста” запрещено в стране. Она должна была тогда переформатироваться и стать “Максосамкой”. Она решила так не переделывать себя и продолжить свою карьеру в другом направлении. Сегодня мир технологий позволяет сделать очень многое. Я не исключаю, что она может стать звездой и там. Я не Ванга, чтобы давать точный прогноз, но творчество — это поиск. Речь идет о молодой девочке, а шансы есть всегда. Многие пробовались за границей — и группа “Тату”, и Сережа Лазарев, пытались что-то сделать. А когда ей рискнуть, если не сейчас? Когда будет 70 лет? Пусть молодые ищут», — поделился он.
Ранее музыкальный критик Денис Ступников объяснил НСН, зачем певец Сергей Шнуров сделал совместный проект с Инстасамкой.
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