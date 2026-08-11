Современные технологии позволяют российским исполнителям стать звездами и в США, допустив развитие карьеры Инстасамки за пределами России, заявил НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Певица и TikTok-блогер Инстасамка (настоящее имя — Дарья Еропкина) заявила в своих соцсетях, что перезаписывает свой хит «За деньги — да» на английском языке и уходит с российского рынка. По ее словам, остальные треки она тоже намерена перевести, так как хочет ориентироваться на мировой рынок. Пригожин пожелал ей успеха.