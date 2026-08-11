Ущерб при поставках некачественных консервов для МО достигает миллиарда рублей

Материальный ущерб по уголовному делу в отношении бизнесмена Дмитрия Мизгира, обвиняемого в поставках некачественных консервов для нужд Министерства обороны, в настоящее время оценивается примерно в 1 млрд рублей.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, именно военное ведомство признано потерпевшей стороной в рамках данного расследования.

Задержан главный участник поставок некачественной тушенки в зону СВО

Точная сумма причиненного ущерба будет установлена уже в ходе следственных действий. Собеседник агентства отметил, что по делу назначен ряд экспертиз, включая бухгалтерскую и товароведческую, результаты которых и позволят следствию зафиксировать окончательную цифру потерь.

Ранее стало известно, что бизнесмен Дмитрий Мизгир был задержан сотрудниками Комитета государственной безопасности Белоруссии. Позже он был доставлен в Москву для проведения следственных действий, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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