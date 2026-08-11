Ущерб при поставках некачественных консервов для МО достигает миллиарда рублей

Материальный ущерб по уголовному делу в отношении бизнесмена Дмитрия Мизгира, обвиняемого в поставках некачественных консервов для нужд Министерства обороны, в настоящее время оценивается примерно в 1 млрд рублей.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, именно военное ведомство признано потерпевшей стороной в рамках данного расследования.