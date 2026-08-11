Производство обуви в РФ сократилось более чем на 12% за полгода
По итогам первого полугодия текущего года в России было выпущено 97,6 миллиона пар обуви, что на 12,4% меньше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий, выступающего оператором системы маркировки «Честный знак».
Наиболее существенное снижение зафиксировано в сегменте туфель, выпуск которых сократился на 36,5% до 4 миллионов пар. Производство ботинок упало на 13,6% до 10,1 миллиона пар, а тапочек — на 9,9% до 46,5 миллиона пар. Средние цены при этом росли умеренно: ботинки подорожали на 4,1% до 3 050 рублей, туфли — на 2,7% до 2 750 рублей, а обувь для дома — на 2,9% до 710 рублей.
Эксперты связывают спад с ухудшением условий для локальных фабрик и неравной конкуренцией с зарубежными поставщиками. Импорт обуви за первые шесть месяцев увеличился на 3,5% и достиг 200,9 миллиона пар, при этом основу зарубежных поставок составили именно ботинки в объеме 62,4 миллиона пар.
Представители розничной сети Kari пояснили, что одна из причин сложившейся ситуации – это крайне лояльные условия для выхода на отечественные маркетплейсы продукции из Китая, что обеспечило им серьезное ценовое преимущество в сегменте обуви.
Между тем Роспотребнадзор сообщал ранее, что в прошлом году было введено в оборот обуви на 22% больше, чем в 2021 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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