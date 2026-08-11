Производство обуви в РФ сократилось более чем на 12% за полгода

По итогам первого полугодия текущего года в России было выпущено 97,6 миллиона пар обуви, что на 12,4% меньше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий, выступающего оператором системы маркировки «Честный знак».

Наиболее существенное снижение зафиксировано в сегменте туфель, выпуск которых сократился на 36,5% до 4 миллионов пар. Производство ботинок упало на 13,6% до 10,1 миллиона пар, а тапочек — на 9,9% до 46,5 миллиона пар. Средние цены при этом росли умеренно: ботинки подорожали на 4,1% до 3 050 рублей, туфли — на 2,7% до 2 750 рублей, а обувь для дома — на 2,9% до 710 рублей.